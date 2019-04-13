محمد بن مسعود - الدمام - غير مسجل لديها ويسوّق بادعاءات طبية مضللة حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، من استخدام منتج "Forever Lean" بجميع تشغيلاته للعلامة التجارية "Forever". وقالت "الهيئة" إن المنتج غير مسجل لدى "الغذاء والدواء"، ولم يتم فسحه، ويسوّق بادعاءات طبية مضللة. "الغذاء والدواء" تحذر من منتج "Forever Lean" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-13 حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، من استخدام منتج "Forever Lean" بجميع تشغيلاته للعلامة التجارية "Forever". وقالت "الهيئة" إن المنتج غير مسجل لدى "الغذاء والدواء"، ولم يتم فسحه، ويسوّق بادعاءات طبية مضللة. Advertisements 13 إبريل 2019 - 8 شعبان 1440 02:38 PM غير مسجل لديها ويسوّق بادعاءات طبية مضللة غير مسجل لديها ويسوّق بادعاءات طبية مضللة حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، من استخدام منتج "Forever Lean" بجميع تشغيلاته للعلامة التجارية "Forever". وقالت "الهيئة" إن المنتج غير مسجل لدى "الغذاء والدواء"، ولم يتم فسحه، ويسوّق بادعاءات طبية مضللة. ، "الغذاء والدواء" تحذر من منتج "Forever Lean" ،

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