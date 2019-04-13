، زيادة طلبات تحديث الصكوك 76%.. ثمرة التحول الرقمي للتوثيق ،

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أسهم التحول الرقمي لقطاع التوثيق في وزارة العدل، في ارتفاع طلبات تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني بنسبة 76%، منذ إطلاق الخدمة في ربيع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتتمثّل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة وزارة العدل، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني.
وتقدم وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، من أجل دعم رقمنة بيانات الصكوك العقارية، مما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.
وبلغ عدد الطلبات المكتملة منذ تدشين خدمة "تحديث الصك القديم إلى صك إلكتروني" وحتى رجب الماضي 23180 طلباً, حيث تصدرت كتابة العدل الأولى بالرياض القائمة بـ 8722 طلبًا، تليها كتابة العدل الأولى في جدة بـ 7832 طلبًا، ثم كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بـ 4901 طلب، ثم كتابة العدل الأولى في الدمام بــ 1725 طلباً.
يذكر أن الخدمة كانت سابقًا تقدم بشكل يدوي حيث كانت تتطلّب من المستفيد الحضور لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم الأوراق ثم الحضور لاحقاً لاستلام الصك المحدث.
زيادة طلبات تحديث الصكوك 76%.. ثمرة التحول الرقمي للتوثيقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-13
أسهم التحول الرقمي لقطاع التوثيق في وزارة العدل، في ارتفاع طلبات تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني بنسبة 76%، منذ إطلاق الخدمة في ربيع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتتمثّل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة وزارة العدل، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني.
وتقدم وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، من أجل دعم رقمنة بيانات الصكوك العقارية، مما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.
وبلغ عدد الطلبات المكتملة منذ تدشين خدمة "تحديث الصك القديم إلى صك إلكتروني" وحتى رجب الماضي 23180 طلباً, حيث تصدرت كتابة العدل الأولى بالرياض القائمة بـ 8722 طلبًا، تليها كتابة العدل الأولى في جدة بـ 7832 طلبًا، ثم كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بـ 4901 طلب، ثم كتابة العدل الأولى في الدمام بــ 1725 طلباً.
يذكر أن الخدمة كانت سابقًا تقدم بشكل يدوي حيث كانت تتطلّب من المستفيد الحضور لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم الأوراق ثم الحضور لاحقاً لاستلام الصك المحدث.
13 إبريل 2019 - 8 شعبان 1440
02:32 PM
كتابة العدل الأولى في الرياض تتصدر القائمة من خلال 8722 طلبًا
أسهم التحول الرقمي لقطاع التوثيق في وزارة العدل، في ارتفاع طلبات تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني بنسبة 76%، منذ إطلاق الخدمة في ربيع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتتمثّل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة وزارة العدل، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني.
وتقدم وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، من أجل دعم رقمنة بيانات الصكوك العقارية، مما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.
وبلغ عدد الطلبات المكتملة منذ تدشين خدمة "تحديث الصك القديم إلى صك إلكتروني" وحتى رجب الماضي 23180 طلباً, حيث تصدرت كتابة العدل الأولى بالرياض القائمة بـ 8722 طلبًا، تليها كتابة العدل الأولى في جدة بـ 7832 طلبًا، ثم كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بـ 4901 طلب، ثم كتابة العدل الأولى في الدمام بــ 1725 طلباً.
يذكر أن الخدمة كانت سابقًا تقدم بشكل يدوي حيث كانت تتطلّب من المستفيد الحضور لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم الأوراق ثم الحضور لاحقاً لاستلام الصك المحدث.
، زيادة طلبات تحديث الصكوك 76%.. ثمرة التحول الرقمي للتوثيق ،
المصدر : الخليج 365
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