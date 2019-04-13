، السفير الأمريكي باليمن: انعقاد البرلمان يرمز لتقدم العملية السياسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن أمله في أن تؤدي الإصلاحات إلى تمثيل أكبر لجميع اليمنيين

أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ماثيو تولر، بانعقاد البرلمان اليمني اليوم، في مدينة سيئون.

وقال السفير الأمريكي: هذا الانعقاد يرمز إلى التقدم المحرز في العملية السياسية"، مؤكداً في رسالة بثها موقع "السفارة اليمنية" في واشنطن على "تويتر"، أن العملية السياسية ستقود الطريق نحو المصالحة الوطنية، التي يمكن أن تنهي الصراع، وتضمن مستقبلاً أكثر إشراقًا لجميع اليمنيين.

وأعرب "تولر"، عن أمله في أن تؤدي الإصلاحات التي تم الإعلان عنها، إلى برلمان أقوى وأكثر تمثيلاً لجميع اليمنيين، وأن تلعب دوراً رئيساً في إعادة إعمار البلاد.

