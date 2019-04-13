أول تعليق لـ تعليم جدة على عرض فيديوهات لأولياء الأمور بالفصول

علق مدير تعليم جدة عبدالله الثقفي، على فيديو متداول، لإحدى المدارس تعرض مقاطع فيديو مُسجلة لأولياء أمورهم، في محاولة لرفع روحهم المعنوية وحثهم على الاجتهاد في دراستهم.

وقال “الثقفي” عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، إن تصوير الطلاب وتداول مشاهد من الفصول أو حالات خاصة للطلاب يُوقع المصور في مخاطر نظاميّة وقانونية، مشيرا إلى أن المدارس مثل المنازل لها خصوصيتها.

وأضاف: “تابعت حساب مدرسة دار التوحيد المتوسطة والثانوية في الطائف، ولهما مني كل الوفاء والتقدير، فقد درست فيهما برعاية معلمين رياديين وإدارة قيادات فاضلة، رحم الله من مات منهم، وكتب للأحياء منهم الصحة والعافية”.

وخلال الفيديو، ظهر طالب وقد أجهش في البكاء عندما شاهد والده المرابط على الحد الجنوبي، فيما حاول مُعلمه التخفيف عنه.