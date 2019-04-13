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السعودية: انتهاء هجرة صرصور الليل الذي هاجم مكة

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أكد وكيل الأمين للخدمات في منطقة المدينة المنورة رمضان الزهراني انتهاء هجرة الجندب الأسود الزراعي خلال أسبوعين لثلاثة أسابيع تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

وتابع أن 56 فرقة لأمانة المدينة تساند الجهات المختصة على مدار الساعة في مكافحة الجندب الأسود المهاجر خلال مروره بمنطقة المدينة.

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يذكر أن الجنادب السوداء أو ما يسمى بصرصور الليل قد هاجمت بشكل غير اعتيادي مكة المكرمة ما أثار جدالاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشار فيديو مصور لموظفين الحرم وهو يحاولون السيطرة على أعداده الهائلة، بحسب "ايجي سعودي".

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