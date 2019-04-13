«الغذاء والدواء» تغلق مصنع مستحضرات تجميل مخالِفًا بالشرقية

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مصنعًا لمستحضرات التجميل بأحد المراكز التابعة لمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية؛ لعدم حصوله على ترخيص.

وقالت -عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت- إن مفتشي الهيئة ضبطوا في المصنع طنين من المواد الأولية التي تُستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفات.

وكانت الهيئة قد أغلقت في الخامس من أبريل الجاري، ثلاثة مستودعات لمنتجات التجميل، ومصنع عطور بالمنطقة الشرقية؛ بسبب العمل دون ترخيص.

وأضافت أن مجموع ما ضبطه مفتشو الهيئة في المستودعات الثلاث بلغ 39 ألفًا و702 منتج مخالف؛ لعدم الإدراج وسوء التخزين، لافتةً إلى أن مصنع العطور المخالف غير ملتزم باشتراطات التوزيع والتخزين الجيد، وأنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن المستودعات والمصنع.

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كما أغلقت الهيئة -في وقت سابق- مستودعًا لمنتجات التجميل في مدينة الرياض؛ لعدم حصوله على ترخيص، وضبط بداخله 32 ألف منتج مخالف؛ لعدم الإدراج وسوء ظروف التخزين.

وفي أول أبريل، أغلقت الهيئة مصنع ثلج في منطقة تبوك؛ لعدم وجود ترخيص، ولعدم توافر أسس التصنيع الجيد، وأتلفت الهيئة نحو نصف طن من الثلج المخالف.

من جهة أخرى، اقترحت هيئة الغذاء والدواء، إنشاء مركز خليجي لسلامة الغذاء وتقييم المخاطر، وقد جاء ذلك في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة العمانية مسقط.

ونوقشت خلال الاجتماع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون، إضافة إلى متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية في الاجتماع الثالث، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وآليته، وفعاليات اليوم الخليجي لسلامة الأغذية لعامي 2017 و2018م، والخطة الاستراتيجية للجنة الخليجية لسلامة الأغذية (2019-2022).

كما تم استعراض توحيد آلية اعتماد الجهات والمراكز المانحة للشهادات الحلال حول العالم وآلية حظر استيراد اللحوم ومنتجاتها ورفع الحظر عنه.