كراني: «منخفض خماسيني» يرفع درجات الحرارة خلال ساعات

توقَّع الباحث في الأرصاد حسن كراني، اليوم السبت، أن ترتفع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، خلال الساعات المقبلة ما بين ثلاث وسبع درجات مئوية؛ وذلك بسبب منخفض جوي خماسيني.

وقال كراني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «بعون الله منخفض جوي خماسيني حراري، يعبر أجواء القاهرة باتجاه الشرق بشكل عام، وسيؤدي لارتفاع حراري بقيم 3_7 درجات مئوية؛ ابتداء بالقطاع الغربي».

وأضاف: «بنهاية غدٍ الأحد يُغطي كل الأجواء، ويكون الطقس ربيعيًا/ صيفيًا حتى الثلاثاء، وبحلول فجر الأربعاء المقبل، يشرفنا زائر ربيعي قطبي».

من جهة أخرى، وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا برياح نشطة على منطقة المدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على «الحناكية»، والأجزاء المجاورة لها، وقد تمتد إلى المدينة المنورة، وبدأت هذه الحالة الجوية في الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم.

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وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت في تقريرها لطقس السبت، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الرياض، الشرقية، القصيم، جازان، عسير، الباحة»، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

ولم تستبعد هيئة الأرصاد تكوّن الضباب، خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كيلومترًا / ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كيلومترًا / ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كيلومترًا / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.