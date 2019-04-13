السعودية اليوم / إشادة خليجية بتجربة التأمين الصحي السعودي



الرياض 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

أشاد عدد من المتخصصين في قطاع خدمات الرعاية الصحية بدول

جاء ذلك خلال مشاركة المجلس في المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر الأول الصحي الخليجي الذي إستضافته دولة الكويت الشقيقة على مدى يومين.

واستطاع مجلس الضمان الصحي تحقيق عدة أهداف من خلال تطبيق نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة ومن أهمها تخفيف العبء العلاجي والمالي على الدولة عبر تغطية جميع العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم بالتأمين الصحي البالغ عددهم ما يربوا عن 11,183,915مؤمناً له، إضافة إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية و ترقيتها وفق أسس ومعاير حديثة، و تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك, أن المجلس شارك من خلال تخصيص جناح توعوي تم تدعيمه بأحدث الإصدارات التوعوية من مطبوعاتٍ ومنشوراتٍ ومواد سمعية ومرئية قدموا من خلاله جميع المعلومات عن تجربة نظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة و كذلك التعريف باللائحة التنفيذية ووثيقته الموحدة إضافة إلى تقديم شرح وافي عن الدور التنظيمي و الإشرافي والرقابي للمجلس على سوق التأمين الصحي.

ولفت النظر إلى أن المشاركة في مثل هذه المحافل تأتي في إطار تعزيز الإتصال المؤسسي بما يحقق السمعة والصورة الذهنية المميزة بالتوازي مع ما شهدته صناعة سوق التأمين الصحي من نقلات نوعية في خدماته التي يقدمها للجهات ذات العلاقة في إطار برنامج التحول الوطني (2020) تحقيقاً لرؤيـة المملكة 2030.

// انتهى //

14:27ت م

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الرياض 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واسأشاد عدد من المتخصصين في قطاع خدمات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي بدور مجلس الضمان الصحي التعاوني في صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة ،الذي يعد نموذجاً من نوعه على مستوى المنطقة.جاء ذلك خلال مشاركة المجلس في المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر الأول الصحي الخليجي الذي إستضافته دولة الكويت الشقيقة على مدى يومين.واستطاع مجلس الضمان الصحي تحقيق عدة أهداف من خلال تطبيق نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة ومن أهمها تخفيف العبء العلاجي والمالي على الدولة عبر تغطية جميع العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم بالتأمين الصحي البالغ عددهم ما يربوا عن 11,183,915مؤمناً له، إضافة إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية و ترقيتها وفق أسس ومعاير حديثة، و تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك, أن المجلس شارك من خلال تخصيص جناح توعوي تم تدعيمه بأحدث الإصدارات التوعوية من مطبوعاتٍ ومنشوراتٍ ومواد سمعية ومرئية قدموا من خلاله جميع المعلومات عن تجربة نظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة و كذلك التعريف باللائحة التنفيذية ووثيقته الموحدة إضافة إلى تقديم شرح وافي عن الدور التنظيمي و الإشرافي والرقابي للمجلس على سوق التأمين الصحي.ولفت النظر إلى أن المشاركة في مثل هذه المحافل تأتي في إطار تعزيز الإتصال المؤسسي بما يحقق السمعة والصورة الذهنية المميزة بالتوازي مع ما شهدته صناعة سوق التأمين الصحي من نقلات نوعية في خدماته التي يقدمها للجهات ذات العلاقة في إطار برنامج التحول الوطني (2020) تحقيقاً لرؤيـة المملكة 2030.// انتهى //14:27ت م0051

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