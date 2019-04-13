السعودية اليوم / "السعودية للكهرباء": خدمة "حسابي" تحدد المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية



الرياض 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

أكدت الشركة

وبين نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون ، أن خدمة "حسابي" تهدف الى إصدار فواتير الخدمة الكهربائية باسم المستفيد الفعلي، الأمر الذي تحفظ من خلاله حقوق المشتركين، وهو ما تسعى اليه الشركة بالحرص على أن يسجّل المشتركين والمستفيدين في الخدمة.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين، إلى أن للخدمة فوائد عديدة، من أهمها: حفظ حقوق المشتركين، وتسهيل تدفق البيانات إليهم، وتنظيم تقديم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها، وتقديم الخدمة الكهربائية للمستفيد مباشرة، كما تتيح الخدمة لصاحب الحساب من استخدام حسابه في حال انتقل من موقعه الى موقع اخر اكتمل تسجيله سابقاً، سواء كان مستأجراً أو مالكاً.

وأضاف القنون، أن الشركة عملت على تفعيل خدمة حسابي طوال الفترة الماضية على أن تصل الى المرحلة الإلزامية حسب أنظمة وتعليمات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تلزم جميع المشتركين بالتسجيل في خدمة "حسابي"، داعياً جميع المشتركين للتسجيل في الخدمة قبل الوصول الى مرحلة التوقف عن الحصول على بعض الخدمات الإلكترونية الضرورية التي تقدمها الشركة وستكون مشروطة بالتسجيل في خدمة "حسابي".

وأكد أن جميع خطوات التسجيل ستتم آلياً، عبر القنوات الإلكترونية التي وفرتها الشركة في موقعها التقني بحيث يتم تفعيل التوقيع الإلكتروني لصاحب الحساب، كما يمكن إتمام عملية التسجيل عبر زيارة أحد مكاتب الخدمات التابعة للشركة، التي تتوزع على مختلف المناطق من مدن رئيسة ومحافظات وقرى على امتداد المملكة.

وحدد نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين، الفئات المستفيدة من خدمة حسابي؛ حيث تشمل جميع فئات المشتركين، كما تشمل المواطنين، وأبناء دول

// انتهى //

13:51ت م

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الرياض 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واسأكدت الشركة السعودية للكهرباء،أن خدمة " حسابي " تهدف إلى حفظ حقوق المشتركين، والعمل على سرعة التواصل معهم، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الكهربائية، من خلال الوصول إلى المستفيد الفعلي من الخدمة .وبين نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون ، أن خدمة "حسابي" تهدف الى إصدار فواتير الخدمة الكهربائية باسم المستفيد الفعلي، الأمر الذي تحفظ من خلاله حقوق المشتركين، وهو ما تسعى اليه الشركة بالحرص على أن يسجّل المشتركين والمستفيدين في الخدمة.وأشار نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين، إلى أن للخدمة فوائد عديدة، من أهمها: حفظ حقوق المشتركين، وتسهيل تدفق البيانات إليهم، وتنظيم تقديم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها، وتقديم الخدمة الكهربائية للمستفيد مباشرة، كما تتيح الخدمة لصاحب الحساب من استخدام حسابه في حال انتقل من موقعه الى موقع اخر اكتمل تسجيله سابقاً، سواء كان مستأجراً أو مالكاً.وأضاف القنون، أن الشركة عملت على تفعيل خدمة حسابي طوال الفترة الماضية على أن تصل الى المرحلة الإلزامية حسب أنظمة وتعليمات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تلزم جميع المشتركين بالتسجيل في خدمة "حسابي"، داعياً جميع المشتركين للتسجيل في الخدمة قبل الوصول الى مرحلة التوقف عن الحصول على بعض الخدمات الإلكترونية الضرورية التي تقدمها الشركة وستكون مشروطة بالتسجيل في خدمة "حسابي".وأكد أن جميع خطوات التسجيل ستتم آلياً، عبر القنوات الإلكترونية التي وفرتها الشركة في موقعها التقني بحيث يتم تفعيل التوقيع الإلكتروني لصاحب الحساب، كما يمكن إتمام عملية التسجيل عبر زيارة أحد مكاتب الخدمات التابعة للشركة، التي تتوزع على مختلف المناطق من مدن رئيسة ومحافظات وقرى على امتداد المملكة.وحدد نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين، الفئات المستفيدة من خدمة حسابي؛ حيث تشمل جميع فئات المشتركين، كما تشمل المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ، والمقيمين، وكل من يتعامل مع الشركة السعودية للكهرباء ويستفيد من الخدمات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //13:51ت م0045

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "السعودية للكهرباء": خدمة "حسابي" تحدد المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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