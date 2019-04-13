السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في محافظة الجموم



مكة المكرمة 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

تبدأ وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة غدًا الاحد تقديم خدماتها للنساء في محافظة الجموم ولمدة خمسة أيام، وذلك في مقر الكلية الجامعية بالمحافظة، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.

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13:42ت م

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