

السيح 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

يفتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي غداً الأحد المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2019 ، الذي تنظمه اللجنة الثقافية بالخرج ، بالتعاون مع إدارة تعليم الخرج ، وذلك في مقر المكتبة العامة بمدينة السيح.

وأوضح أمين عام اللجنة الثقافية بالخرج عبداللطيف بن محمد المهيني أن المعرض يشتمل على العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشباب من طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم العالي ، التي تأتي انسجاماً مع أهداف اللجنة في التأكيد على العناية بالكتاب ونشر ثقافة القراءة واقتناء الكتاب التي تعد خطوة مهمة في مرحلة التغيير الإيجابي في المجتمع.

وأبان المهيني ان المعرض يحضى بمشاركة فاعلة من الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية ومنها : الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وجامعة الملك سعود ، والنادي الأدبي بالرياض ، والمكتبة العامة بالسيح ، والمكتبة العامة بالدلم ، وفريق أقرأ التطوعي ، وأندية الأحياء بتعليم الخرج ، وصالون ساره الثقافي بالسيح ، ولجنة التنمية الاجتماعية بالهياثم ، ولجنة التنمية الاجتماعية باليمامه ، بجانب مشاركة عدد من الادباء وهواة الخط والرسم.

// انتهى //

13:42ت م

0042





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / إنطلاقة معرض اليوم العالمي للكتاب بمدينة السيح غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.