السعودية اليوم / اكتمال وصول الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي "رسالة الإسلام" في باكستان



إسلام آباد 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

اكتمل اليوم وصول الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي " رسالة الإسلام " الذي ينظمه مجلس علماء باكستان في دورته الرابعة، يوم غد الأحد التاسع من شهر شعبان 1440هـ، ويستمر لمدة يومين، بالعاصمة الباكستانية

إسلام آباد، ويرأس وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في المؤتمر ،وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، فيما سيكون فضيلة إمام المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني ضيف شرف المؤتمر.

ويناقش المؤتمر بمشاركة عدد من العلماء والدعاة والمفكرين من عشرة دول إسلامية عدداً من المحاور، هي: وسائل جمع كلمة شعوب الأمة العربية والإسلامية لمواجهة الفتن والتحديات، وآليات نشر منهج الوسطية والاعتدال

وتعزيز السلم ونبذ العنف والتطرف والإرهاب في العالم، وطرق الحماية والإغاثة والمساعدة للمستضعفين من المسلمين والأقليات المسلمة والدفاع عن المضطهدين، ومكانة المملكة وقيادتها في قلوب المسلمين وأهمية الدفاع عنها وإبراز دورها الرائد لدعم وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

كما يناقش المؤتمر القضية الفلسطينية ومكانة القدس الشريف، ووسائل مساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

مما يذكر أن مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية في أعمال المؤتمر تأتي بتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، انطلاقا من رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة وريادتها

للعمل الإسلامي وخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم ،وجهودها المستمرة في تعزيز وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والإرهاب .

// انتهى //

13:35ت م

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