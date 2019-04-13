السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد بالسيح يحصل على اعتماد "سباهي"



السيح 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

نال مستشفى الملك خالد بمدينة السيح بمحافظة الخرج شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة .

ويهدف المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" إلى تطوير معايير الجودة الصحية وسلامة المرضى ،وإيجاد بيئات تركز في عملها على الارتقاء بجودة الرعاية الطبية ، وتحسين جودة وسلامة وفعالية الخدمات الصحية من خلال التركيز على الوصول لأفضل مستوى رعاية للمرضى.

يذكر أن مستشفى الملك خالد بالسيح يعد المستشفى المرجعي لمستشفيات الخرج ومستشفيات محافظات جنوب منطقة الرياض ، ويقدم خدماته المتكاملة في مختلف التخصصات الطبية.

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13:20ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.