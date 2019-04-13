السعودية اليوم / نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير السعودية اليوم ميناء الملك عبدالعزيز



الدمام 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 ابريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة، مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز المهندس وليد بن فارس الفارس.

وأطلع سموه على أهم منجزات الميناء لعام 2018 م، حيث تم مناولة ما يزيد عن 31 مليون طن وزني بزيادة نسبتها 7.23% عن عام السابق 2017م ، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة 1،5 ملايين حاوية نمطية .

وتسلم سموه خلال الاستقبال كأس جائزة التميز لإدارة الجودة لعام 2019 الفئة الماسية والتي حصل عليها الميناء إذ تعد الجائزة من أهم الجوائز الدولية في مجال إدارة الجودة.

وأثنى سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دور العاملين في في الميناء، موجهاً سموه بالحرص وتكثيف الجهود سعيا إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمة لرواد وزوار الميناء.

من جانبه قدّم مدير عام الميناء المهندس وليد الفارس ، شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وتوجيهاته السديدة للارتقاء بجودة العمل في الميناء، مبيناً أن حصول الميناء على الجوائز الدولية يأتي تتويجاً للدعم والمساندة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبة لجعل الميناء رافدا من روافد التنمية في المملكة كما أنه يعزز دور الموانئ

‏// انتهى //

13:08ت م

0033



الدمام 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 ابريل 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة، مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز المهندس وليد بن فارس الفارس.وأطلع سموه على أهم منجزات الميناء لعام 2018 م، حيث تم مناولة ما يزيد عن 31 مليون طن وزني بزيادة نسبتها 7.23% عن عام السابق 2017م ، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة 1،5 ملايين حاوية نمطية .وتسلم سموه خلال الاستقبال كأس جائزة التميز لإدارة الجودة لعام 2019 الفئة الماسية والتي حصل عليها الميناء إذ تعد الجائزة من أهم الجوائز الدولية في مجال إدارة الجودة.وأثنى سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دور العاملين في في الميناء، موجهاً سموه بالحرص وتكثيف الجهود سعيا إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمة لرواد وزوار الميناء.من جانبه قدّم مدير عام الميناء المهندس وليد الفارس ، شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وتوجيهاته السديدة للارتقاء بجودة العمل في الميناء، مبيناً أن حصول الميناء على الجوائز الدولية يأتي تتويجاً للدعم والمساندة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبة لجعل الميناء رافدا من روافد التنمية في المملكة كما أنه يعزز دور الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتحقيق رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة العربية السعودية مركزا لوجستيا يربط قارات العالم الثلاث.‏// انتهى //13:08ت م0033

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير السعودية اليوم ميناء الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.