السعودية اليوم / ورشة عمل عن " تطوير الإيواء السياحي " بغرفة أبها



أبها 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها ، ورشة عمل " تطوير الايواء السياحي "، بالشراكة مع أمانة منطقة عسير، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أمانة عسير تعكف في الوقت الراهن على مواصلة أعمالها التأهيلية للبنى التحتية، وتأهيل العديد من المواقع السياحية، وأعمال التطوير للخدمات المختلفة التي تقوم الأمانة بتوفيرها بشكل مستمر، وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات ذات العلاقة، بهدف دعم الحركة السياحية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الأمانة تسعى بكافة جهودها دائماً على كل ما من شأنه إنجاح الحركة السياحية بالمنطقة وتنميتها ، وذلك بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .

وتناولت محاور الورشة آلية تطوير الإيواء السياحي بالمنطقة ودراسة عمل مسار سياحي على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وعقد ورش عمل دورية تهتم بتنظيم السياحة الريفية، إضافة إلى مناقشة زيادة عدد سنوات مدة التراخيص لدور الإيواء.

// انتهى //

13:00ت م

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