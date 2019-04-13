السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ عددًا من البرامج التدريبية المجتمعية



نجران 08 شعبان 1440هـ الموافق 13 أبريل 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في كلية العلوم الإدارية وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عددًا من الدورات التدريبية المجتمعية، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.

واشتملت الدورات التدريبية التي اختتمت أمس، واستهدفت أفراد المجتمع دورة "المحاسبة لغير المحاسبين"، ودورة "تقييم المشروعات التجارية"، ودورة "تصميم الإعلان وكيفية تأثيره على المستهلك".

وتأتي تلك الدورات، ضمن التعاون المشترك بين الجامعة والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير مهارات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.

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12:08ت م

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