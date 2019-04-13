السعودية | الإعلامي فهد العنزي يحتفل بزواجه ببريدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإعلامي فهد العنزي يحتفل بزواجه ببريدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:06 مساءً, 13 أبريل 2019 م المناطق / بريدة وسط حضور عدد من المسئولين ورجال الأعمال والإعلام احتفل الإعلامي فهد بن سعود البجيدي العنزي بزواجه على كريمة سعود بن عزيز العنزي في قصر مكارم للاحتفالات بمدينة بريدة ، تخلله العديد من الفلكلورات الشعبية المتنوعة ، وقد حضر الحفل لفيف من الأقارب والأصدقاء.

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