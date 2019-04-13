2019-04-13

أمطار رعدية على نجران تستمر حتى هذا الموعد

متابعات الخليج 365 - واس

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتي شرورة وحبونا والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 2 فجرًا.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.