2019-04-13

من هو عبدالفتاح البرهان.. رئيس المجلس العسكري الجديد في السودان

متابعات الخليج 365 - الرياض

عيَّن الفريق محمد عوض بن عوف، بالأمس، الفريقَ عبد الفتاح البرهان رئيساً جديداً للمجلس العسكري الانتقالي السوداني.

وبهذا يكون البرهان ثاني رئيس للمجلس في أقل من يومين، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الخميس 11 أبريل 2019.

من هو البرهان؟

وكان اسم الفريق عبد الفتاح البرهان يُتداول بقوةٍ وسط السودانيين، بعد أن كان أول مسؤول عسكري كبير يصل إلى مقر التلفزيون الحكومي، قبل أن يتلو ابن عوف بيان قيادة الجيش عزل الرئيس السابق عمر البشير.

وهذه هي المرة الثانية التي يظهر فيه اسم عبدالفتاح البرهان للإعلام، خلال أقل من شهرين، فقد ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير (75 عاماً) في شهر فبراير 2019، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني.

ترقية عبدالفتاح البرهان

حينها قام البشير بترقية عبد الفتاح البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعيَّنه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

وقد أشرف البرهان على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية.

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والفريق عبد الفتاح البرهان هو قائد القوات البرية السابق والمشرف على القوات السودانية في اليمن.

وهو أيضاً المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، وأمضى أكثر حياته مؤخراً متنقلاً ما بين اليمن والإمارات، كما أنه المرشح الأول لشغل رئاسة المجلس الانتقالي.

دراسته في الكلية الحربية

والبرهان درس في مدرسة شندي الثانوية ومن ثم أكمل دراسته في الكلية الحربية، ولا يعرف عنه انتماء سياسي، وقد خدم لسنوات طويلة في جنوب السودان سابقًا وغرب البلاد.

ويقول شهود عيان إن الفريق أول البرهان دخل ساحة الاعتصام صباح يوم الجمعة، حيث جمعته صورة تم تداولها مع إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق الذي طالبه بالانحياز إلى مطالب الشعب.

أداء القسم

وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قد أدى القسم مساء أمس الجمعة، رئيسًا للمجلس العسكري في السودان.

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، تنازله عن منصبه هو ونائبه كمال عبد المعروف، وذلك بعد يوم واحد من توليه رئاسة المجلس، وعزله الرئيس عمر البشير.

وقال الفريق أول عوض بن عوف في بيان موجه للأمة: “أعلن تنازلي عن منصبي وتعيين المفتش العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري”.

كما أعلن عن تنحي رئيس هيئة الأركان كمال عبدالمعروف عن منصبه نائبًا لرئيس المجلس، مؤكدًا “حرص القوات المسلحة على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد”.