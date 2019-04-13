شكرا لقرائتكم ماذا تفعل إذا فقدت بطاقة الهوية الوطنية ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-13 ماذا تفعل إذا فقدت بطاقة الهوية الوطنية ؟ متابعات الخليج 365 - الرياض وجهت الأحوال المدنية مجموعة من النصائح على المواطنين اتباعها في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية. وقالت الأحوال المدنية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” في حال فقدانك لبطاقة الهوية الوطنية اتبع الآتي: Advertisements 1- سجل الدخول في أبشر. 2- بلغ عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة. 3- احجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد. 4- أحضر جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا تفعل إذا فقدت بطاقة الهوية الوطنية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.