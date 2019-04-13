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شكرا لقرائتكم الجوازات تكشف عن شرط مهم لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجوازات تكشف عن شرط مهم لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن وجود التأمين الصحي شرط ومطلب أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.
جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال وجهه مقيم يمني عبر الحساب الرسمي للمديرية قال فيه “كيف يتم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، وهل هناك قرارات خاصة باليمنيين؟”.
وأجابت الجوازات بتغريدة عبر حسابها الرسمي قالت خلالها: “يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء”.
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