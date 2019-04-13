الارشيف / اخبار السعوديه

الجوازات تكشف عن شرط مهم لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم الجوازات تكشف عن شرط مهم لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-13

الجوازات تكشف عن شرط مهم لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن وجود التأمين الصحي شرط ومطلب أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

Advertisements

جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال وجهه مقيم يمني عبر الحساب الرسمي للمديرية قال فيه “كيف يتم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، وهل هناك قرارات خاصة باليمنيين؟”.

وأجابت الجوازات بتغريدة عبر حسابها الرسمي قالت خلالها: “يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء”.

 





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تكشف عن شرط مهم لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا