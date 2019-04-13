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الان تتابع وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 في حريق بمنزل شعبي بجدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365:
لقيت فتاتين وطفلة مصرعهن، وأصيب امرأتين وطفلين من الجنسية الصومالية، في حريق اندلع، اليوم، في منزل شعبي بجدة.
وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.
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