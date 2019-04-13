شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فتاتين وطفلة وإصابة 4 بحريق منزل شعبي في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) لفيت فتاتان وطفلة حتفهن وأصيبت امرأتان وطفلان، نتيجة اندلاع حريق في منزل شعبي بجدة. لفيت فتاتان وطفلة حتفهن وأصيبت امرأتان وطفلان، نتيجة اندلاع حريق في منزل شعبي بجدة. ووفقا للدفاع المدني عبر حسابه في "تويتر" اليوم (السبت)، فقد باشرت فرق الإنقاذ بلاغ حادثة حريق منزل شعبي مكون من دورين في جدة، وتم إخماد الحريق، وأسفر عن وفاة فتاتين وطفلة، إضافة إلى إصابة امرأتين وطفلين من الجنسية الصومالية، وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.



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