شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاختبارات المركزية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تنطلق غدا (الأحد) ولمدة خمسة أيام، الاختبارات المركزية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، التي قررت وزارة التعليم تطبيقها قبيل الاختبارات النهائية في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بدءا من الأسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1440/1439.

وتستهدف الاختبارات التي ستستثنى منها المدارس المشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية، طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وتشمل الصفين الثالث في مادة (قراءة) والسادس في مواد (القراءة والرياضيات والعلوم)، كما تستهدف طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة وتشمل طلاب الصف الثالث المتوسط في مواد (القراءة والرياضيات والعلوم).

وتهدف وزارة التعليم من هذه الاختبارات إلى تقديم مؤشرات علمية وموضوعية عن مستويات الطلاب للحكم على جودة التعليم، والمساهمة في دعم منظومة التطوير المهني بتحديد الحاجات التدريبية للمعلم، إضافة إلى تقديم تغذية راجعة للمدارس وإدارات التعليم وقطاعات الوزارة عن نواتج تعلم الطلبة، وتوفير بيانات على درجة عالية من الدقة عن مستوى أداء الطلاب تفيد الباحثين في إجراء دراسات تتبعيه طولية لمتابعة نمو مستوى أداء الطلاب الدراسي.

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وأكدت وزارة التعليم أن أسئلة الاختبارات تم بناؤها بشكل مركزي وفقاً لمهارات الطالب الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم التي ينبغي الحصول عليها في المراحل المستهدفة، وذلك بواسطة خبراء مختصين من الميدان التربوي.

وأوضحت الوزارة أنه ستكون هناك لجنة تنفيذية يرأسها مدير التعليم في كل منطقة وذلك لتوزيع المدارس والمشرفين في جميع التخصصات، مبينة أن أسئلة الاختبارات ستكون عبارة عن اختيار من متعدد، وسيكون هناك نموذج للإجابة سيُرسل لحساب مدير المدرسة، على أن يكون التصحيح آلياً بالطريقة التي تحددها اللجنة وفقاً لحجم وطبيعة المنطقة الجغرافية لكل إدارة ومن ثم ترفع النتائج على نظام نور ليتم تحليلها وإخراج التقرير النهائي، علما أن نتائج هذه الاختبارات لن يكون لها أي تأثيرعلى نجاح الطالب أو رسوبه، أوعلى تقويم المعلم أو حتى ترتيب المدارس أو الإدارات.