نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة، مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز المهندس وليد الفارس.

وأطلع سموه على أهم منجزات الميناء لعام 2018 م، حيث تم مناولة ما يزيد عن 31 مليون طن وزني بزيادة نسبتها 7.23% عن عام السابق 2017م ، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة 1،5 ملايين حاوية نمطية .

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وتسلم سموه خلال الاستقبال كأس جائزة التميز لإدارة الجودة لعام 2019 الفئة الماسية والتي حصل عليها الميناء إذ تعد الجائزة من أهم الجوائز الدولية في مجال إدارة الجودة.

وأثنى سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دور العاملين في في الميناء، موجهاً بالحرص وتكثيف الجهود سعيا إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمة لرواد وزوار الميناء.

من جانبه قدّم مدير عام الميناء المهندس وليد الفارس ، شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وتوجيهاته السديدة للارتقاء بجودة العمل في الميناء، مبيناً أن حصول الميناء على الجوائز الدولية يأتي تتويجاً للدعم والمساندة من أمير المنطقة ونائبة لجعل الميناء رافدا من روافد التنمية في المملكة كما أنه يعزز دور الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتحقيق رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة العربية السعودية مركزا لوجستيا يربط قارات العالم الثلاث.