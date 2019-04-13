، "آيفون 11" يتجاوز كل الحدود بميزة "لا مثيل لها" ،

محمد بن مسعود - الدمام - من المتوقّع أن يكون سعره منخفضًا

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية: إن شركة "آبل" الأميركية قد تخرج عن المألوف في هاتفها الجديد "آيفون 11"، المتوقع إطلاقه نهاية السنة الجارية، بتقديم ميزة غريبة.

وأوضح المصدر أن الهاتف المنتظر بقوة، هذا الصيف، سيأتي بـأجهزة لاستشعار الرائحة، مشيرًا إلى أن آبل تقدّمت ببراءة اختراع وتنتظر المصادقة عليه.

وجاء في وصف براءة الاختراع: أن الهاتف سيمتلك نظامًا يمكنه اكتشاف المواد الكيميائية الموجودة في الهواء، مضيفًا: "قد يكون الجهاز قادرًا على استشعار رائحة الفم أو الإبطين الكريهة".

وتابع: "ستستخدم الميزة أساسًا للكشف عن المواد الخطيرة الموجودة في الهواء، التي قد تعرض الناس لخطر التسمم".

وفي حال خرجت الميزة إلى الوجود، فإن "آيفون 11" سيتوفر على واحد أو أكثر من أجهزة الاستشعار، على أن يكون كل واحد منها مرتبطًا بدائرة معالجة خاصة به لتحليل ومعالجة المعطيات، التي ستكون عبارة عن مركّبات كيميائية معينة.

ولم تعلق آبل على طلبات الاستفسار، في وقت تكثر فيه الشائعات بشأن الأجهزة المتوقع إطلاقها خلال الصيف. وينتظر إصدار "آيفون 11" في سبتمبر المقبل.

ويتوقع خبراء أن يكون سعر هاتف آبل المقبل منخفضًا، وذلك بعد أن واجهت الشركة الأميركية الكثير من الانتقادات بشأن أسعار هواتفها المرتفعة، خصوصًا "X" و"XS".

