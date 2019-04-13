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تداول مستخدمو مواقع التواصل، على نطاق واسع، مقطع فيديو مؤثراً لطالب لم يتمالك نفسه أمام معلميه وزملائه؛ إذ انخرط في البكاء فور مشاهدته والده المرابط في الحد الجنوبي.
وفِي التفاصيل، طلب المعلم من أولياء الأمور تسجيل كلمه تحفيزية لأولادهم بشرط أن تكون مفاجأة للطالب دون أن يعلم عنها، وسجّل أحد الآباء مقطع فيديو له من الحد الجنوبي، وكانت ردة فعل ولده مؤثرة؛ إذ لم يتمالك نفسه ليجهش بالبكاء وسط تصفيق وترحيب زملائه بالصف.
مقطع مؤثر .. مفاجأة تقلب كيان طالب فيجهش بالبكاءعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-04-13
تداول مستخدمو مواقع التواصل، على نطاق واسع، مقطع فيديو مؤثراً لطالب لم يتمالك نفسه أمام معلميه وزملائه؛ إذ انخرط في البكاء فور مشاهدته والده المرابط في الحد الجنوبي.
وفِي التفاصيل، طلب المعلم من أولياء الأمور تسجيل كلمه تحفيزية لأولادهم بشرط أن تكون مفاجأة للطالب دون أن يعلم عنها، وسجّل أحد الآباء مقطع فيديو له من الحد الجنوبي، وكانت ردة فعل ولده مؤثرة؛ إذ لم يتمالك نفسه ليجهش بالبكاء وسط تصفيق وترحيب زملائه بالصف.
13 إبريل 2019 - 8 شعبان 1440
12:50 PM
حين طلب المعلم من أولياء الأمور تسجيل كلمة تحفيزية
تداول مستخدمو مواقع التواصل، على نطاق واسع، مقطع فيديو مؤثراً لطالب لم يتمالك نفسه أمام معلميه وزملائه؛ إذ انخرط في البكاء فور مشاهدته والده المرابط في الحد الجنوبي.
وفِي التفاصيل، طلب المعلم من أولياء الأمور تسجيل كلمه تحفيزية لأولادهم بشرط أن تكون مفاجأة للطالب دون أن يعلم عنها، وسجّل أحد الآباء مقطع فيديو له من الحد الجنوبي، وكانت ردة فعل ولده مؤثرة؛ إذ لم يتمالك نفسه ليجهش بالبكاء وسط تصفيق وترحيب زملائه بالصف.
، مقطع مؤثر .. مفاجأة تقلب كيان طالب فيجهش بالبكاء ،
المصدر : الخليج 365
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