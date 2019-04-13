، "الأرصاد": الأمطار تتواصل للمساء بالرياض وتشتد غزارتها بالشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: من خفيفة إلى متوسطة وتشمل أيضاً منطقتَي نجران وعسير

قالت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، إن هناك فرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على #الرياض #نجران و#عسير؛ تشتد غزارتها على #المنطقة_الشرقية، ويتوقع استمرارها -بمشيئة الله تعالى- حتى مساء اليوم.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، قد أوضحت أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد، أمس وفجر هذا اليوم السبت 8 / 8 / 1440 هـ، على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة؛ سال على أثرها بعض الأودية والشعاب، وحدوث تجمّعات للمياه في عددٍ من الطرق والأحياء، فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عدداً من الحالات والتعامل معها والتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف وجود الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة.

كما جرى التعامل مع عدد البلاغات بمحافظات: القويعية والخرج والدلم وشقراء تمثلت في وجود مركبات وأشخاص محصورين في تجمعات المياه في مواقع مختلفة، وانقلاب مقطورات غرف جاهزة (كرافانات) بسبب شدة الرياح، حيث تمّت مباشرة جميع البلاغات التي نتج عنها عددٌ من الإصابات.