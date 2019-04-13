، "جامعة القصيم" تنظّم عدة حملات توعوية صحية بحضور كبير ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت حساسية الأنف والاستشارات الطبية والمضادات الحيوية

أقامت جامعة القصيم ممثلة بعمادة خدمة المجتمع بالتعاون مع كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة، ممثلة في وحدة خدمة المجتمع؛ عدة حملات توعوية في العثيم مول بعنيزة، على شرف وكيل عمادة خدمة المجتمع الدكتور حمد الصقعبي، ووكيل كلية الطب والعلوم الطبية للشؤون التعليمية بعنيزة الدكتور عبدالله النفيسة.

واشتملت الحملة على 4 أركان؛ وهي: حساسية الأنف في بالقصيم، وركن الاستشارات الطبية المجانية، وحملة تثقيفية توعوية عن البصر ويوجد كشف وفحص مجاني، وركن للتنبيه عن المضادات الحيوية عند الأطفال بين الأضرار والمنافع وتأثيرها، وركن حياتك سكر بلا سكر، تخللها قياس للضغط والسكر حسب كتلة الجسم. بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومجموعة من الطلاب والطالبات المشاركين بالحملة.

ومن جانبه أوضح عبدالرحمن العتيبي أحد الطلاب المشاركين عن خطورة المضادات بالقول: "المضادات الحيوية تستخدم فقط لعلاج الأمراض البكتيرية إذا كان الطفل يعاني من أمراض فيروسية مثل البرد، واستشر طبيبك للعلاج".

وأوضح العتيبي أن "هذه المضادات قد تسبّب مضاعفات مثل اضطرابات المعدّة وحساسية خطيرة لو استخدمت بطريقة غير صحيحة، ومعظم التهابات الحلق لا نحتاج إلى مضاد حيوي فقط ٢٠٪؜ منها، وعند صرفه يجب الاستمرار بتناوله بالخطة العلاجية من طبيبك، حتى لو تشافى طفلك قبل انتهاء الخطة العلاجية".

وأشار إلى أن: "إساءة استخدام المضاد الحيوي أو توقُّف تناوله قبل المدة المقررة من المُعالج؛ قد تؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية التي بدورها تهدّد القدرة على علاج الأمراض المعدية الشائعة". "وتقع المسؤولية على عاتق الطبيب والمريض على حدٍّ سواء؛ فعلى الطبيب معرفة الاستخدام الأمثل للمضادّ الحيوي وتحديث معلوماته باستمرار، وعلى المريض اتباع وصف الطبيب بدقّة وعدم التهاون في استخدامها".