، الصامل يستعرض رسالة المملكة في حماية الشباب من الانحراف الفكري ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال ندوة "الشباب والتحدّيات المعاصرة" بالجامعة الإسلامية في باكستان

أقامت الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد بالتعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، مساء أمس الجمعة؛ ندوة دولية بعنوان: (الشباب والتحديات المعاصرة ـ رؤية دينية علمية).

رأَسَ الندوة راعي الجامعة الإسلامية العالمية الدكتور محمد معصوم ياسين زائي، ورئيس الجامعة الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش، بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، وفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

وتحدّث الدكتور الصامل في بداية الندوة، عن سماحة الدين الإسلامي ويسره، مشيرًا إلى اهتمام الشريعة الإسلامية بالشباب، وبيّن أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ أولت هذه الفئة العزيزة عناية عظيمة؛ ولذا جاءت رؤية المملكة 2030 في هذا الجانب المهم في الاهتمام بفئة الشباب.

وأشار إلى اهتمام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة بالشباب من خلال إعداد البرامج المهمة والبرامج النوعية والبرامج غير المسبوقة، موضحًا أن آخر هذه البرامج التي استهدفت الشباب من الذكور والإناث برنامج "لحمة وطن"، الذي يؤسس لأصول عظيمة من قواعد الكتاب والسنة ومن النصوص الشرعية، ويؤكد ويعزز على دور المملكة العربية السعودية وعلى أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر من النصوص الشرعية، وعلى أهمية الرجوع للعلماء الراسخين إذا اشتبهت الأمور.

ونوه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية في ختام كلمته بالدعم الكبير الذي تجده برامج الوزارة المتنوعة من لدن الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يتابع شخصيّاً أعمال الوزارة وإسهاماتها الدعوية والإرشادية لتوعية وتبصير المجتمع، وخاصة فئة الشباب بخطر الجماعات المنحرفة والغالية التي يأتي في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي أضرّت بالدعوة وحرفت الشباب عن مسارها، ودعت للخروج على الولاة وشقّ عصا الطاعة، ومن ثم الثورات الدموية التي راح ضحيتها الأبرياء.

من جانبه، بيّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، أهمية الشباب في الحضارات لاحتوائهم والاستفادة منهم، مستعرضاً جهود المملكة العربية السعودية في ترشيد الشباب إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد؛ حيث تشارك المملكة مع العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع في مواجهة التحديات التي يواجهها الشباب في وقتنا الحاضر، وذلك في المحافل الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة والتحالفات العالمية لمكافحة الإرهاب.

من جهته، أشار راعي الجامعة الإسلامية العالمية الدكتور محمد معصوم ياسين زائي، إلى أن باكستان من الدول ذات النسبة الأعلى من الشباب، ويصل عددهم إلى 56 مليون نسمة، مؤكداً ضرورة توجيه هذه الفئة الغالية لرقيّ باكستان والأمة الإسلامية جمعاء، وكذلك الرقي في العلوم والتقنية في عصر المنافسة والتقدم.

وقال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني: "إن الإسلام جاء ليعلي من قيمة الشباب ويؤكد عليها؛ حيث تجلّى ذلك في توجيهات ربانية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة".

وذكر الشيخ الجهني عدداً من القصص القرآنية التي تتحدث عن الشباب والآيات التي تدل على ذلك، وقال: إن السنة النبوية الشريفة كذلك مليئة بالمواقف المضيئة لدى الشباب.

من ناحيته أكد رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش؛ أهمية الندوة في موضوعها ووقتها، مشيراً إلى ما يواجهه الشباب في الوقت الحاضر من التحديات المعاصرة الكبيرة المختلفة والمتنوعة، مشيداً بمشاركة وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية بالندوة، بتوجيهات وزيرها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي يبذل جهوداً عظيمة لنشر الوسطية ومحاربة الجماعات المتطرفة؛ تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالمملكة.

واستعرض الدكتور الدريويش جهود الجامعة في مواجهة التحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين في الوقت الحاضر، والعمل على وقاية المجتمع منها ومن آثارها المدمرة، وأخطارها العظيمة على الفرد والمجتمع والدولة والعالم أجمع.

وشهدت الندوة، التي انعقدت بمقر الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد؛ مشاركة كوكبة من كبار العلماء وذوي الاختصاص والريادة، وبعض سفراء الدول الإسلامية، وأعضاء مجلس الشيوخ والبرلمان الباكستاني، ورجال الدولة والفكر والثقافة، ورجال الإعلام، والوجهاء والأعيان، وأساتذة الجامعة، وطلابها، وتم تكريم المشاركين في ختام الندوة.

