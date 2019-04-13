، "المراويح" فعالة والزائر منتظر .. قصة الانحباس والخماسيني في طقس المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة تتشعب من الرياض برياح هابطة وأمطار رعدية .. "كراني" والمسند" يتوقعان

شهدت الرياض، أمس وفجر هذا اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة سال على أثرها بعض الأودية والشعاب وحدثت تجمعات للمياه في عدد من الطرق والأحياء، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عدداً من الحالات وتعاملت معها ونسقت مع الجهات المعنية بتكثيف وجود الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة.

وعلّق أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ على الحالة، موضحاً أن نظام المراويح "السرايات" ما زال فعالاً وبكفاءة ممتازة في الرياض والمنطقة الشرقية.

وقال في تغريدة له اليوم: "متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من #الشرقية وشرق منطقة #الرياض و#البحرين #الإمارات #عُمان وربما #الكويت.. هذا والله أعلم".

من جهته، قال خبير الأرصاد حسن كراني: "بعون الله عملية انحباس كتلة هوائية معتدلة قادمة من الشمال الشرقي بين محاور هوائية دافئة يؤدي لاستمرار الاضطراب الجوي على الوسطى، خاصة شرقها وجنوبها وجنوب غربها، الشمالية الشرقية، دول مجلس التعاون بصحبة ركامي رعدي وممطر مع برد ورياح هابطة بسرعة 60 - 80 كم/س، يتحرك النشاط على الشرق وشرق الوسط".

وفي وقت سابق اليوم، قال "كراني": "بعون الله منخفض جوي خماسيني (حراري) يعبر أجواء القاهرة باتجاه الشرق بشكل عام وسيؤدي لارتفاع حراري بقيم 3 - 7 درجات مئوية ابتداءً بالقطاع الغربي وبنهاية الغد الأحد يُغطي الأجواء كافة، ويكون الطقس ربيعياً / صيفياً حتى الثلاثاء.. فجر الأربعاء يشرّفنا زائر ربيعي قطبي .. والله أعلم".