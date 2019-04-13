خرجت فجرًا لتعبئة الماء من الحوش ولم تعد
اختفت فتاة ثلاثينية، يوم الأربعاء الماضي، في ظروف غامضة بحي السعادة في الرياض، ولم تتمكن أسرتها من العثور عليها حتى الآن.
وكشفت ابنة خال الفتاة، في تصريحات لـ«عاجل» ملابسات اختفاء قريبتها، قائلة: إنّ الفتاة الثلاثينية معتادة يوميًا على تعبئة الماء من الحوش بعد الفجر، إلا أنها ذهبت يوم الأربعاء- كعادتها- لتعبئة الماء، لكنها لم تعد حتى الآن.
وأضافت أنَّ الفتاة التي تركت عباءتها وجوالها في المنزل، ليس لديها مشاكل مع أي من أفراد عائلتها، الذين كانوا يعدّون الإفطار في انتظار عودتها.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء مواطنة بالرياض.. وقريبتها تكشف لـ«عاجل» التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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