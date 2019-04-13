اختفاء مواطنة بالرياض.. وقريبتها تكشف لـ«عاجل» التفاصيل

اختفت فتاة ثلاثينية، يوم الأربعاء الماضي، في ظروف غامضة بحي السعادة في الرياض، ولم تتمكن أسرتها من العثور عليها حتى الآن.

وكشفت ابنة خال الفتاة، في تصريحات لـ«عاجل» ملابسات اختفاء قريبتها، قائلة: إنّ الفتاة الثلاثينية معتادة يوميًا على تعبئة الماء من الحوش بعد الفجر، إلا أنها ذهبت يوم الأربعاء- كعادتها- لتعبئة الماء، لكنها لم تعد حتى الآن.

وأضافت أنَّ الفتاة التي تركت عباءتها وجوالها في المنزل، ليس لديها مشاكل مع أي من أفراد عائلتها، الذين كانوا يعدّون الإفطار في انتظار عودتها.