فيديو وصور.. أمطار وبرق على الرياض وجريان تاريخي لوادي حنيفة

2019-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، أجواء الرياض خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت الرياض حالة من التقلبات الجوي، تمثلت في هطول أمطار رعدية، كما أضاء البرق سماء الرياض في منظر بديع، في الساعات الأولى من فَجْر اليوم السبت.

كما شهدت العديد من الأحياء تساقط حبات البرد مصحوبة بزخات من المطر في مشاهد نادرة في هذه الأيام التي وصفها البعض بأنها ربما تكون آخر أيام الأمطار في هذا الموسم مع اقتراب حلول الصيف.

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وروت الأمطار الغزيرة عدداً من الأحياء منها حي النظيم، وحي المربع، وحي الجزيرة، وحي الخالدية.

كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق جرياناً تاريخياً لوادي حنيفة بين الرياض والخرج جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على الرياض.