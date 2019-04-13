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البرلمان اليمني ينتخب هيئة جديدة لرئاسته
متابعات الخليج 365 - واس
بدأت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في اليمن، جلسة افتتاح دورة غير اعتيادية لمجلس النواب اليمني.
وصوت 141 نائبًا خلال جلسة إجرائية، بتزكية سلطان البركاني، رئيسًا لهيئة رئاسة البرلمان، وثلاثة نواب له، بحسب ما ذكره وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني.
وذكر الوزير الإرياني، أن أربعة نواب انضموا إلى الاجتماع، ليرتفع أعضاء البرلمان المشاركين في الجلسات، إلى 145نائبًا.
وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن البرلمان افتتح جلساته، في أجواء هادئة ومستقرة تعيشها مدينة سيئون اليمنية.
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