فيديو.. إنقاذ شخصين محتجزين في سيول وادي العين بالدلم

2019-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الدلم في منطقة الرياض، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إنقاذ شخصين محتجزين في وادي العين.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إنقاذ الشخصين المحتجزين، وهما بصحة جيدة ولله الحمد.

وكانت منطقة الرياض قد شهدت خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في هطول أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق، تسببت في جريان السيول والأودية.