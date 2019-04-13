بالتفاصيل.. حسابي حملة وطنية لتحديد المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية

2019-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن الحملة الوطنية لتحديد المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية وتصحيح مسار تقديم الخدمات الإلكترونية السريعة للمشتركين.

وقال المهندس خالد القنون، نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء، إن هذه الخدمة تسعى من خلالها الشركة إلى حفظ حقوق المشتركين، والعمل على سرعة التواصل معهم، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الكهربائية، من خلال الوصول إلى المستفيد الفعلي من الخدمة، خاصة وأن “حسابي” تشمل جميع فئات المشتركين.

وأوضح القنون، أن خدمة “حسابي” تهدف إلى إصدار فواتير الخدمة الكهربائية باسم المستفيد الفعلي، الأمر الذي تحفظ من خلاله حقوق المشتركين، وهو ما تسعى إليه الشركة بالحرص على أن يسجّل كافة المشتركين والمستفيدين في الخدمة.

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وأشار نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين إلى أن للخدمة فوائد عديدة، من أهمها: حفظ حقوق المشتركين، وتسهيل تدفق البيانات إليهم، وتنظيم تقديم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها، وتقديم الخدمة الكهربائية للمستفيد مباشرة، كما تتيح الخدمة لصاحب الحساب من استخدام حسابه في حال انتقل من موقعه إلى موقع آخر اكتمل تسجيله سابقاً، سواء كان مستأجراً أو مالكاً.

وأضاف القنون، أن الشركة عملت على تفعيل خدمة حسابي طوال الفترة الماضية على أن تصل إلى المرحلة الإلزامية حسب أنظمة وتعليمات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج‏ المزدوج، والتي تلزم جميع المشتركين بالتسجيل في خدمة “حسابي”، وأهاب في الوقت نفسه بجميع المشتركين للتسجيل في الخدمة قبل الوصول إلى مرحلة التوقف عن الحصول على بعض الخدمات الإلكترونية الضرورية التي تقدمها الشركة وستكون مشروطة بالتسجيل في خدمة “حسابي”.

وأكد القنون، أن جميع خطوات التسجيل ستتم آلياً، عبر القنوات الإلكترونية التي وفرتها الشركة في موقعها على الإنترنت (هنا)

بحيث يتم تفعيل التوقيع الإلكتروني لصاحب الحساب، كما يمكن إتمام عملية التسجيل عبر زيارة أحد مكاتب الخدمات التابعة للشركة، التي تتوزع على مختلف المناطق من مدن رئيسة ومحافظات وقرى على امتداد المملكة.

وحدد نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين، الفئات المستفيدة من خدمة حسابي؛ حيث تشمل جميع فئات المشتركين، كما تشمل المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، وكل من يتعامل مع الشركة السعودية للكهرباء ويستفيد من الخدمات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.