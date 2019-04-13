- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم انعقاد أول جلسة لمجلس النواب اليمني في حضرموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انعقاد أول جلسة لمجلس النواب اليمني في حضرموت
متابعات الخليج 365 - متابعة
عقد مجلس النواب اليمني، اليوم، أولى جلساته في مدينة سيئون بوادي حضرموت وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك في أول جلسة للبرلمان تحت مظلة الشرعية منذ بدء الحرب في مارس 2015.
وأفادت مصادر يمنية أن رئيس الحكومة وعدداً من وزرائه، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، وصلوا، إلى مدينة سيئون لحضور دورة انعقاد غير اعتيادية للمجلس.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أصدر مرسوماً رئاسياً رقم (55)، تضمن “دعوة مجلس النواب إلى عقد دورة انعقاد غير اعتيادية في محافظة حضرموت”.
كانت هذه تفاصيل خبر انعقاد أول جلسة لمجلس النواب اليمني في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.