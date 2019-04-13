تغيبت فتاة عن أسرتها بحي السعادة في الرياض منذ الأربعاء الماضي، ولم يعثر لها على أثر حتى الآن، فيما تتواصل جهود البحث عنها.
وفي التفاصيل، قالت قريبة للفتاة ، إن الفتاة تخرج بشكل يومي لتعبئة الماء من الحوش بعد صلاة الفجر، مشيرة إلى أنها في آخر مرة لم تعد إلى المنزل.
وأوضحت أن الفتاة الثلاثينية تركت عباءتها وجوالها في المنزل، نافية وجود أي مشاكل بينها وبين أسرتها قد تكون دفعتها للهروب.
وأشارت الفتاة، إلى أن الأسرة كانت قد انتهت من إعداد طعام الإفطار في انتظارها لكنها لم ترجع للمنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء محير لفتاة ثلاثينية في حي السعادة بـ الرياض.. وقريبة لها تروي لحظة استقبال أسرتها للخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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