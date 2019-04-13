منح الجنسية السعودية لـ 16 شخصًا.. والأحوال المدنية تكشف التفاصيل

حصل 16 شخصا على الجنسية السعودية، بواقع أسرتين وامرأة، بموجب صدور أمرين ساميين وقرار وزاري. وقالت الأحوال المدنية – بحسب الصحيفة الرسمية “أم القرى” – إنه تم صدور أمر سامي بمنح الجنسية لشخص وزوجته و٣ من أبنائه، فيما صدر قرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لامرأة بموجب المادة 14 من نظام الجنسية السعودية.

وتشير المادة 14 من النظام إلى أنه يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها.

كما تنص المادة على أنه يكتسب أولاد الحاصل على الجنسية والذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية السعودية تبعاً لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن 5 سنوات.

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