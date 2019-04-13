، مجلس النواب اليمني يعقد أولى جلساته لأول مرة منذ الانقلاب الحوثي ،

محمد بن مسعود - الدمام - هادي ألقى كلمة .. وسلطان البركاني تم انتخابه بالإجماع رئيساً للمجلس

انطلقت اليوم في مدينة سيئون بحضرموت (شرق)، أعمال جلسة مجلس النواب اليمني التي تنعقد اليوم السبت، لأول مرة، منذ الانقلاب الحوثي 2015، وتحدث الرئيس اليمني أمام أولى جلسات برلمان الشرعية منذ انقلاب الحوثيين.

كما ألقى رئيس البرلمان اليمني المنتخب سلطان البركاني كلمة.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ وعدد من سفراء الدولة الخليجية والعربية والأجنبية قد وصلوا إلى مطار سيئون الدولي قادمين من العاصمة الرياض؛ لحضور الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، بدأ أعضاء البرلمان جلسة انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة للبرلمان، وانتُخب سلطان البركاني؛ بالإجماع رئيساً للمجلس.

وتشهد مدينة سيئون انتشاراً أمنياً مكثفاً وتحليقاً للطيران المروحي؛ لتأمين جلسة البرلمان.