، أمطار الرياض.. احتجاز مركبات وأشخاص و"المدني" يكشف حصيلته ،

محمد بن مسعود - الدمام - في القويعية والخرج والدلم وشقراء.. و"الحمادي" يؤكد: تم التعامل معها

أسفرت الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة الرياض وعدد من محافظاتها، أمس الجمعة وصباح اليوم، عن احتجاز مركبات وأشخاص في تجمعات المياه في مواقع مختلفة، وانقلاب عدد من مقطورات الغرف الجاهزة (كرافانات) بسبب شدة الرياح، وأسفرت عن إصابات لعدد من الأشخاص.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد، يوم أمس وفجر اليوم السبت، على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة، التي سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وحدثت تجمعات للمياه في عدد من الطرق والأحياء؛ فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عددًا من الحالات والتعامل معها، والتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف تواجد الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة.

وقال: إنه جرى التعامل مع عدد البلاغات بمحافظات القويعية والخرج والدلم وشقراء، تمثلت في وجود مركبات وأشخاص محصورين في تجمعات المياه في مواقع مختلفة وانقلاب عدد من مقطورات الغرف الجاهزة (كرافانات)، بسبب شدة الرياح؛ حيث تم التعامل مع جميع البلاغات التي نتج عنها عدد من الإصابات.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع سيول منقولة في مركز نعجان بمحافظة الدلم، وقد باشر أعضاء اللجنة المعنيون مهامهم وأعمالهم في مثل هذه الحالة.

بدوره أهاب متحدث الدفاع المدني بالرياض، بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة؛ نتيجة استمرار التقلبات الجوية وتوقعات استمرار هطول الأمطار.

كما دعت إدارة الدفاع المدني إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكدت الإدارة أن المديرية العامة للدفاع المدني اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة بتنفيذ تدابير وأعمال الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

