، "الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على 6 مناطق بينها الرياض ،

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، جازان، عسير، الباحة)، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق، لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على 6 مناطق بينها الرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-13
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، جازان، عسير، الباحة)، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق، لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
13 إبريل 2019 - 8 شعبان 1440
10:31 AM
مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، جازان، عسير، الباحة)، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق، لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على 6 مناطق بينها الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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