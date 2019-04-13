، مدني #الدرعية ينقذ عائلة من 7 أشخاص احتُجزت في وادي العمارية ،

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قالت مديرية الدفاع المدني، صباح اليوم، إن مدني #الدرعية أنقذ عائلة مكوّنة من 7 أشخاص محتجزين في وادي العمارية، وتمّ إخراج الأشخاص وهم بصحة جيدة، ولله الحمد.
كما أنقذ مدني #الدلم شخصين محتجزين في وادي العين، وتمّ إخراجهما وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، قد أوضحت أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد، أمس وفجر هذا اليوم السبت 8 / 8 / 1440 هـ، على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة سال على أثرها بعض الأودية والشعاب وحدوث تجمّعات للمياه في عددٍ من الطرق والأحياء، فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عدداً من الحالات والتعامل معها والتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف وجود الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة.
كما جرى التعامل مع عدد البلاغات بمحافظات: القويعية والخرج والدلم وشقراء تمثلت في وجود مركبات وأشخاص محصورين في تجمعات المياه في مواقع مختلفة، وانقلاب مقطورات غرف جاهزة (كرافانات) بسبب شدة الرياح، حيث تمّت مباشرة جميع البلاغات التي نتج عنها عددٌ من الإصابات.
مدني #الدرعية ينقذ عائلة من 7 أشخاص احتُجزت في وادي العماريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-13
قالت مديرية الدفاع المدني، صباح اليوم، إن مدني #الدرعية أنقذ عائلة مكوّنة من 7 أشخاص محتجزين في وادي العمارية، وتمّ إخراج الأشخاص وهم بصحة جيدة، ولله الحمد.
كما أنقذ مدني #الدلم شخصين محتجزين في وادي العين، وتمّ إخراجهما وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، قد أوضحت أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد، أمس وفجر هذا اليوم السبت 8 / 8 / 1440 هـ، على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة سال على أثرها بعض الأودية والشعاب وحدوث تجمّعات للمياه في عددٍ من الطرق والأحياء، فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عدداً من الحالات والتعامل معها والتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف وجود الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة.
كما جرى التعامل مع عدد البلاغات بمحافظات: القويعية والخرج والدلم وشقراء تمثلت في وجود مركبات وأشخاص محصورين في تجمعات المياه في مواقع مختلفة، وانقلاب مقطورات غرف جاهزة (كرافانات) بسبب شدة الرياح، حيث تمّت مباشرة جميع البلاغات التي نتج عنها عددٌ من الإصابات.
13 إبريل 2019 - 8 شعبان 1440
10:29 AM
مدني #الدلم أخرج شخصين محتجزين في وادي العين وصحتهما جيدة
قالت مديرية الدفاع المدني، صباح اليوم، إن مدني #الدرعية أنقذ عائلة مكوّنة من 7 أشخاص محتجزين في وادي العمارية، وتمّ إخراج الأشخاص وهم بصحة جيدة، ولله الحمد.
كما أنقذ مدني #الدلم شخصين محتجزين في وادي العين، وتمّ إخراجهما وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، قد أوضحت أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد، أمس وفجر هذا اليوم السبت 8 / 8 / 1440 هـ، على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة سال على أثرها بعض الأودية والشعاب وحدوث تجمّعات للمياه في عددٍ من الطرق والأحياء، فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عدداً من الحالات والتعامل معها والتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف وجود الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة.
كما جرى التعامل مع عدد البلاغات بمحافظات: القويعية والخرج والدلم وشقراء تمثلت في وجود مركبات وأشخاص محصورين في تجمعات المياه في مواقع مختلفة، وانقلاب مقطورات غرف جاهزة (كرافانات) بسبب شدة الرياح، حيث تمّت مباشرة جميع البلاغات التي نتج عنها عددٌ من الإصابات.
، مدني #الدرعية ينقذ عائلة من 7 أشخاص احتُجزت في وادي العمارية ،
المصدر : الخليج 365
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