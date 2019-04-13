بالصور: افتتاح كبائن لياقة لممارسة الرياضة بكورنيش الخبر

افتتحت بلدية الخبر بالمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، كبائن لياقة لممارسة الرياضة بكورنيش المحافظة، وذلك لتشجيع الجميع من مواطنين ومقيمين على ممارسة الرياضة وممارسة نظامهم الصحي. وتتضمن الكبائن التي تم إنشاؤها جهازين رياضيين وتعليمات عن كيفية استخدام الأجهزة، وجاء افتتاح هذه الكبائن بالتزامن مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار.

والهدف من هذه الكبائن بحسب المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، هو الحفاظ على الصحة العامة وتشجيع المتنزهين على ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء كبائن رياضية أخرى خلال الفترة القادمة في العديد من المواقع، بالتعاون مع بلدية محافظة الخبر.