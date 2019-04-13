بالفيديو: شباب تعرضوا لإصابات بالغة في حوادث سير: ليت الزمن يعود للوراء لنلتزم بتعليمات السلامة

دعت الإدارة العامة للمرور سائقي المركبات إلى الالتزام بتعليمات السلامة المرورية، لتجنب التعرض للإصابات الجسيمة جراء الحوادث المرورية، وأخذ العظة والعبرة من كثيرين صاروا يرددون “ليت الزمن يعود للوراء”. ونشرت إدارة المرور مقطع فيديو يظهر عدداً من الشباب، يتحدثون عن تجاربهم والإصابات الجسيمة التي طالتهم، جراء الحوادث مرورية التي تعرضوا لها بسبب التهور في القيادة وعدم التزامهم بتعليمات السلامة المرورية.

واتفق معظمهم على أن سبب الحوادث التي تعرضوا لها أنهم كانوا يقودون بسرعة ولم يلتزموا بربط الحزام، وبعضهم يجلسون الآن على كراسٍ متحركة جراء الإصابة، فيما يتمكن البعض الآخر من الوقوف والمشي بصعوبة، داعين الشباب إلى الحذر في القيادة والالتزام بالتعليمات وعدم التهور وربط الحزام.