بالصور.. البرامج الترفيهية تجذب زوار وضيوف كرنفال مناسبتي الجوف

جذبت البرامج الترفيهية المقامة على مسرح الفعاليات بكرنفال مناسبتي بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا زوار وضيوف الكرنفال.

وتنوعت الفعاليات والعروض الترفيهية والمسرحية بمشاركة عددٍ من الفرق الاستعراضية (الأوركيد وهمس الجوف وجوليانا) والتي أمتعت الحضور بتقديم عديد من الوصلات الاستعراضية والتراثية.

كما كان جمهور مسرح الفعاليات على موعدٍ مع الإبداع من خلال الليالي الطربية والأمسيات الشعرية؛ فقدّم النجم الإعلامي جابر السلماني عريف الأمسية ونجميها الشاعر العذب بدر الضبعان والفنان عبدالعزيز المرشدي.

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واستعرض السلماني، نبذةً موجزةً عن سيرتهما الذاتية والشعرية، وبحضوره المسرحي المميز استجاب الضيفان لتقديم باقة مميزة من أعمالهما وتنوعت من خلالها أغراض الشعر بما جادت به قرائح الضيوف، وتفاعل الجمهور مع ما قدّمه الضيفان من وصلات طربية وقصائد شعرية.

وفي ذات السياق، قدّمت فرقة العروض الشامية العديد من العروض الفلكلورية الشامية وسط تفاعل من الجمهور الحاضر للمسرح.

وأوضح المشرف العامّ على المهرجان ثامر بن محمد الرضيان أن الكرنفال يسعى ويحرص على تقديم الفعاليات المتنوعة والمتجددة لتتناسب مع مختلف المراحل العمرية. مؤكدًا بأن الكرنفال قد حقق في بداية انطلاقته حضورًا مميزًا، مبينًا أن الجمهور على وعد مع المفاجآت السارة خلال أيام الكرنفال.

يذكر أن الكرنفال يستهدف التسويق للخدمات المقدمة للمتزوجين ومناسبات الأفراح الأخرى المختلفة، فضلًا عن تأصيل العمل الريادي لدى الشباب، وتوفير الفرص الاستثمارية لعديد من العارضين والأسر المنتجة، حيث أصبحت منطقة الجوف نقطة جذب للمستثمرين والمتسوقين على السواء.