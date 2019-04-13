بحضور إمام المسجد الحرام.. علماء باكستان ينظّم الأحد مؤتمر «رسالة الإسلام»

تنظّم جمعية «مجلس علماء باكستان» برئاسة الشيخ طاهر محمود الأشرفي المؤتمر الدولي «رسالة الإسلام»، الأحد المقبل في قاعة المؤتمرات بإسلام آباد.

يأتي تنظيم المؤتمر، في دورته الرابعة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين من عشرة دول إسلامية، وسيكون إمام المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني ضيف شرف للمؤتمر.

ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور، تشمل: وسائل جمع كلمة شعوب الأمة العربية والإسلامية لمواجهة الفتن والتحديات، وآليات نشر منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز السلم ونبذ العنف والتطرف والإرهاب في العالم، وطرق الحماية والإغاثة والمساعدة للمستضعفين من المسلمين والأقليات المسلمة والدفاع عن المضطهدين، فضلًا عن مكانة المملكة وقيادتها الرشيدة في قلوب المسلمين وأهمية الدفاع عنها وإبراز دورها الرائد لدعم وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.