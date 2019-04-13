انت الان تتابع تفاصيل خبر زار الإمارات مؤخراً.. من هو رئيس المجلس الانتقالي بالسودان؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 08:56 صباحاً - أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ليل السبت، القَسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلفاً لوزير الدفاع عوض بن عوف، الذي تنحى نتيجة تواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير كافة.

وأمس الجمعة، أعلن بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس، وتعيين المفتش العام للجيش عبد الفتاح البرهان رئيساً جديداً للمجلس العسكري الانتقالي، بعد وقت قصير من انقلابه على الرئيس السابق.

من هو عبد الفتاح البرهان؟

الفريق أول صاحب الـ60 عاماً، هو القائد السابق للقوات البرية في الجيش السوداني، والمشرف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع السابق، كما أن آخر منصب لـ"البرهان" كان المفتش العام للقوات المسلحة.

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وإبان الاحتجاجات التي عمّت السودان، مطالِبة بإسقاط الرئيس البشير، رقّى الأخير "البرهان" من رتبة فريق ركن إلى رتبة فريق أول في فبراير الماضي، وعيَّنه مفتشاً عاماً للجيش بعد أن كان رئيساً لأركان القوات البرية منذ فبراير 2018.

وتقول وسائل إعلام محلية اطلعت على سيرته العسكرية، إن الفريق أول "البرهان" قضى الفترة الأخيرة متنقلاً بين اليمن والإمارات التي تقود حرباً إلى جانب السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

و"البرهان" من منطقة قندتو بولاية نهر النيل الواقعة شمالي السودان، وتخرج في الكلية الحربية بالدفعة الـ31، وخاض معارك عسكرية أيام حرب الجنوب، قبيل انفصال جنوب السودان عام 2011.

ونشرت وكالة "سونا" الرسمية مؤخراً صورة "البرهان" وهو يتحدث إلى رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ، أمام مقر القوات المسلحة، ولاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.