انت الان تتابع تفاصيل خبر إنفوجرافيك.. أكثر 10 دول بعدد تنفيذ أحكام الإعدام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 08:56 صباحاً - يعد الإعدام أكثر العقوبات التي تعارضها المنظمات الدولية الحقوقية، في جميع حالاتها دون استثناء، إذ تعتبرها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة.

وانخفض عدد حالات الإعدام على المستوى العالمي بنسبة 31%، حيث وصل إلى أدنى رقم منذ عشر سنوات على الأقل، وفق منظمة العفو الدولية.

وتصدرت السعودية ومصر الدول العربية الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام، إذ نفذت الأولى (149) حكماً بالإعدام، والثانية (43) خلال 2018.