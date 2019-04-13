السعودية | الأمم المتحدة: نشهد اتجاهات خطيرة لتزايد كراهية الأجانب والعنصرية في أنحاء العالم

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أحيت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 م ضد التوتسي في رواندا، ونجم عنها مقتل مليون شخص معظمهم من التوتسي، وكذلك من الهوتو المعتدلين و غيرهم ممن عارضوا الإبادة الجماعية بشكل منهجي، في أقل من ثلاثة أشهر فيما يوصف بأنه “أحد أحلك الفصول في تاريخ البشرية الحديث”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إلقاء نظرة فاحصة على الحاضر، قائلاً “بينما نجدد تصميمنا على منع حدوث مثل هذه الأعمال الوحشية مرة أخرى، فإننا نشهد اتجاهات خطيرة لتزايد كراهية الأجانب والعنصرية والتعصب في أنحاء كثيرة من العالم”.

وشدد السيد غوتيريس على أن “الانتشار الحالي واسع النطاق لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهين قيمنا ويهدد حقوق الإنسان والاستقرار الاجتماعي والسلام”، وذلك في إشارة إلى المذبحة في مسجدين في نيوزيلندا قبل بضعة أسابيع.

وناشد الأمين العام الأممي جميع القادة السياسيين والدينيين وقادة المجتمع المدني إلى نبذ خطاب الكراهية والتمييز ودحضه، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية التي تقوض التماسك الاجتماعي وتهيئ الظروف للكراهية والتعصب.